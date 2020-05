TS – Nome nuovo per il Milan: a centrocampo piace Odegaard

Il nuovo Milan di Gazidis (e Rangnick) sarà giovane, brillante e di belle speranze. L’identikit della squadra dovrà essere incarnato dai calciatori ed è per questo che in casa rossonera si sta guardando con forza ad un esubero del Real Madrid.

Come riporta Tuttosport infatti il nome nuovo per il centrocampo è Martin Odegaard. Il norvegese è arrivato giovanissimo nei Blancos, a soli 16 anni, e ha quindi trovato la definitiva maturazione solo in questa stagione alla Real Sociedad, con 7 gol e 8 assist prima dello stop dovuto al Coronavirus.

La squadra basca può rinnovare il prestito ma il Real Madrid potrebbe anche voler monetizzare: 40 milioni la valutazione di Odegaard, già trattato dal Milan lo scorso anno nell’ambito dell’affare Theo Hernandez. Questo il principale assist per i rossoneri che potrebbero portarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto.