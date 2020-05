TS – Ritorno di fiamma per Odegaard, Rangnick da l’ok

Come riporta Tuttosport, il Milan è tornato sulle tracce di Odegaard, giovane in prestito alla Real Sociedad, di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo, potrebbe diventare il jolly del nuovo Milan 2020/2021. Il motivo? La duttilità, caratteristica che piace molto al tecnico tedesco. Nato trequartista, Odegaard, in questi anni, ha giocato spesso anche da ala destra e mezzala sinistra, sempre con ottimi risultati.

L’unico ostacolo che divide il possibile trasferimento, è la cifra del cartellino, che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Se il norvegese una volta fatto ritorno in patria, spingesse per lasciare Madrid, i rossoneri potrebbero riuscire a ottenere un prestito con diritto di riscatto.