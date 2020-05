TS – Torino, priorità Bonaventura a zero

Il Torino fa sul serio per Giacomo Bonaventura. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, il Toro si è imposto una nuova lista di obiettivi, e in cima c’è Jack Bonaventura. Come riporta Tuttosport, c’è fretta di portare avanti l’operazione, poiché finché il Milan non proporrà il rinnovo al giocatore, ci sarà la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, una possibilità non da sottovalutare in vista di un mercato al ribasso. Il centrocampista rappresenterebbe un giocatore chiave per il nuovo Torino della prossima stagione, ma attenzione alla concorrenza di Atalanta, Lazio e Roma. Il Milan ha ormai concluso il ciclo Bonaventura.