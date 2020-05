Secondo Tuttosport, il Milan si starebbe muovendo anche in caso non andasse in porto la trattativa con Rangnick. Come riporta il quotidiano infatti Campos, direttore sportivo del Lille ha chiesto alla società di essere liberato dal suo contratto. Forse dietro questa volontà del dirigente portoghese, potrebbero esserci proprio i rossoneri.

Campos, già accostato al club rossonero in passato, rappresenterebbe una buona alternativa in caso di mancato accordo con il tedesco Rangnick.