Tuttosport – Dominik Szoboszlai apre ai rossoneri, pronto l’assalto

Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo pare essere il profilo ideale per i rossoneri. L’ungherese apre ai rossoneri: “In questo momento non posso dire nulla sull’interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. La decisione finale spetta a me, però ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera“.

Occhio però alla concorrenza della Lazio. Infatti il direttore sportivo biancoceleste Tare ha già avuto anche dei contatti con l’entourage del ragazzo.

Il Milan dovrà giocare un “derby” italiano per strappare il ragazzo da Salisburgo, ma allo stesso momento, in caso di arrivo di Ralf Rangnick, le cose potrebbero diventare più semplici, visto che il manager tedesco, che è l’Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, conosce molto bene il club dove gioca il ragazzo.