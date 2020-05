Tuttosport – Gazidis telefona a Rangnick per chiedere un profilo basso

Non una situazione facile quella che si trova a gestire Ivan Gazidis in queste settimane. Al Milan infatti, dopo l’addio di Boban, le discussioni sono state all’ordine del giorno e le ultime dichiarazioni di Rangnick, non aiutano.

Rangnick è da giorni al centro della polemica che ha coinvolto anche Maldini

Come riportato da Tuttosport, l’amministratore delegato del Milan avrebbe addirittura chiamato l’ex tecnico dell’RB Lipsia per chiedergli di tenere un profilo basso ed abbassare i toni.

Rangnick è da tempo il favorito per il dopo Pioli sulla panchina rossonera, ma le diatribe non fanno bene al progetto della società. C’è una stagione da completare e uno spogliatoio da tenere unito. A prescindere da quello che sarà il futuro. Ecco spiegato il perchè della presunta chiamata.