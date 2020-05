Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milano dopo questo weekend. Probabilmente il giocatore sarà in Italia lunedì, stando anche a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Lo svedese si è allenato con l’Hammarby in Svezia e, probabilmente, sarà quello più in forma di tutti. Resta da capire quando, però, potrà unirsi ai suoi compagni. È probabile che, tornando da un’altra nazione, Ibra dovrà concedersi un periodo di quarantena a Milano prima di ritornare a Milanello.