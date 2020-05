Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino starebbe monitorando alcuni tecnici per il prossimo campionato. La società granata nonostante il recente innesto di Longo sulla panchina, non sono rimasti soddisfatti, proprio per questo sul taccuino sono finiti: D’Aversa, Maran, Nicola e l’attuale allenatore del Milan Stefano Pioli.