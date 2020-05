Tuttosport – Sabitzer il nome nuovo per il Milan di Rangnick

C’è ancora una stagione da completare ma in casa Milan si pensa già al futuro. Nel caso di approdo di Rangnick sulla panchina rossonera, si fanno già i nomi per rinforzare la rosa. Uno su tutti: Marcel Sabitzer.

Sabitzer ha realizzato 12 gol in stagione tra Campionato e Champions

Come riportato da Tuttosport, l’esterno 26enne del Lipsia è uno dei pallini di Rangnick che lo vorrebbe al Milan per iniziare il nuovo corso. Il tecnico e il calciatore sono legati dalla stessa agenzia di procuratori ma la trattativa non sembra così semplice.

Il Lipsia infatti non vuole privarsi dell’austriaco e la valutazione di 35 milioni non è bassissima. Tuttavia, Sabitzer sarebbe disposto a imporsi con la società qualora arrivasse la chiamata di Rangnick.