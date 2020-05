Tuttosport – Terzo tampone in casa Milan: tutti negativi

Tutto nella norma. Almeno in termini di negatività al Coronavirus. In casa Milan continuano i tormenti sul futuro della panchina e di alcuni calciatori in scadenza ma almeno in merito ai tamponi, si può stare tranquilli.

I calciatori si sono sottoposti a tampone lunedì

Come riportato da Tuttosport, tutti i calciatori sono risultati negativi al terzo giro di tampone effettuato lunedì. Tradotto: tutti pronti alla ripresa, ad eccezione di Ibra e Kessie. Il primo fermo per infortunio. Il secondo ancora in quarantena.