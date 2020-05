UEFA – Slitta la data per i piani di ripartenza dei campionati: i dettagli

Slitta la riunione del Comitato Esecutivo UEFA: il 25 maggio non sarà più la data ultima per i piani di ripartenza dei campionati.

SLITTA AL 17 GIUGNO LA DATA PER I PIANI DI RIPARTENZA

Come affermano fonti interne alla Uefa, la riunione del Comitato Esecutivo, prevista per il 27 maggio, ha subito uno slittamento al 17 giugno.

Sarà questa dunque la data ultima (o con qualche d’anticipo) per i singoli campionati per stabilire il piano di ripartenza; le federazioni interessate dovranno dunque comunicare se e con quale format verrà conclusa la stagione interrotta a causa del Coronavirus.

Inoltre, Ceferin aggiunge un altro dettaglio importante: la data del 3 agosto stabilita sempre dalla UEFA per il termine delle competizioni non è da ritenersi vincolante, dal momento che, come affermato proprio da Ceferin, si tratta solo di una raccomandazione.