ULTIM’ORA – Coronavirus: resta tendenzialmente stabile la curva dei contagi. I dettagli

Resta tendenzialmente stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Vi è una lieve risalita probabilmente dovuta al clima di riacquisita serenità che vige in questi giorni. Come sempre, cala il numero dei malati Covid in terapia intensiva. Ecco i dati del bollettino della Protezione Civile odierno, tra parentesi il confronto con i dati di ieri.

• Attualmente positivi: 100.943

• Deceduti: 28.236 (+269, +1,0%)

• Dimessi/Guariti: 78.249 (+2.304, +3%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.578 (-116, -6,8%)

• Tamponi: 2.053.425 (+74.208)

Totale casi: 207.428 (+1.965, +1%)