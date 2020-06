Accordo tra Lega A e Coca-Cola: sarà partnership già dalla finale di Coppa Italia

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Coca Cola sarà partner Serie A a partire dalla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo allo Stadio Olimpico di Roma. L’accordo prevede anche un title sponsor, con il nome che cambierà quindi in “Coppa Italia Coca-Cola“. Già nello scorso dicembre in occasione della Supercoppa Italiana era stato trovato un accordo di Title Sponsorship con la Coca-Cola Supercup.

L’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato così l’accordo: “Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner. La partnership è conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei 20 Club associati.”

Il General Manager di Coca-Cola Italia Alex Zigliara ha invece dichiarato: “Da moltissimi anni Coca-Cola sostiene lo sport e il calcio in tutto il mondo, e crediamo che la Coppa Italia possa essere una ulteriore occasione per unire le persone attraverso la celebrazione dello sport più popolare al mondo.”