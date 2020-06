Ag. Calhanoglu: “Hakan è felice al Milan ma la sua ambizione è giocare in Champions”

L’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, in un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del futuro dell’attaccante rossonero. Le sue parole:

“Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e anche che tutto sta riniziando adesso: non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni. Il suo obiettivo è giocare in Champions League, non lo nascondo. Ed è certamente tra i motivi di questo ritorno al top, concentrato e carico. Cosa succederà a fine stagione non lo so, è presto. Abbiamo le nostre ambizioni, è chiaro, ed è giocare in Champions. Hakan è felice al Milan, Hakan è contento. Quello che so è che è orgoglioso di vestire la 10, sente la fiducia di tutti, in una società così gloriosa e questo è importante. Ovviamente, però, ci sono anche ambizioni individuali“.