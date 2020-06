Bruno Carvalho Santos, agente di Florentino Luis, ha parlato ai microfoni di ESPN del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:



“È uno dei giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto del Milan, ma posso dirti che c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino”.