Ambrosini: “Rebic, Bennacer e Theo Hernandez sono la base del futuro del Milan”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e bandiera del Milan, ha parlato dei rossoneri ai microfoni Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni nel post Milan-Roma:

“Theo Hernandez ha dimostrato di poter restare in questo Milan. Anche Bennacer, dopo un inizio difficile, è riuscito a dimostrare grandi cose. Leao deve dimostrare ancora molto, è una sorpresa interessante mentre per Rebic è sicuramente un giocatore importante ma non può tenere tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle. Paquetà potrebbe essere sacrificato. Il Milan ha delle basi su cui ripartire e, in un certo senso, deve farlo con coscienza e secondo i dettami della dirigenza e della guida tecnica”.