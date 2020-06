Baiocchini: “Gazidis-Rangnick, l’incontro c’è stato”

“Ci risulta che nei giorni scorsi in Austria, ci sia stato un incontro tra Gazidis e Rangnick. Nel faccia a faccia si sarebbe parlato del futuro del Milan e dei cambiamenti voluti dal tedesco. Si è parlato della parte dirigenziale, dove lo stesso Rangnick vuole portare nomi nuovi e cambiare sostanzialmente l’area tecnica, ma anche della squadra. Rangnick che rivestirà il doppio ruolo di allenatore e responsabile tecnico ha chiesto la conferma e i rinnovi di alcuni giocatori quali Calhanoglu, Donnarumma e Romagnoli, mentre non avrebbe espresso un favore su Zlatan Ibrahimovic. La società che in queste ore non ha confermato l’incontro, nei prossimi giorni potrebbe però smentire quanto avvenuto. L’ufficialità non avverrebbe prima del fine campionato, anche per non destabilizzare l’ambiente”.

Manuele Baiocchini a Sky Sport 24 ha anticipato un rumors che iniziava a circolare negli ambienti vicini al Milan. Gazidis e Rangnick dunque avrebbero iniziato a parlare del futuro, mentre Kalulu, primo tassello, è prossimo alla firma.