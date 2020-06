Mario Balotelli è arrivato ai ferri corti con il Brescia. Una nota Ansa riferisce che il calciatore questa mattina non si è presentato all’allenamento della squadra senza alcun preavviso alla società.

L’ex attaccante del Milan ieri è stato sottoposto ad una serie di esami medici anche dopo le varie contestazioni che la società gli ha fatto pervenire. Balotelli non vuole la rescissione come proposto dal club e per questo pare probabile che le parti finiranno in causa.