Baresi saluta Prati: “Una persona bellissima, sapeva trasmettere umiltà ai più giovani”

Durante i funerali di Pierino Prati – tristemente scomparso nella giornata di lunedì –, a rappresentare il Milan c’erano Franco Baresi e Filippo Galli. Come riportato da gazzetta.it, l’ex numero 6 rossonero ha voluto prendere la parola e ricordare un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano. Ecco le sue parole:

“Più che come giocatore, lo conoscete tutti, voglio sottolineare la sua dimensione umana. Era una bellissima persona, sempre disponibile. Lui smetteva e io iniziavo, non l’ho conosciuto sul campo, ma lavorando insieme a lui nel settore giovanile l’ho apprezzato per la sua umiltà, un valore che sapeva trasmettere anche ai ragazzi”