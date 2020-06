TS – Jovic, troppi infortuni: il Milan è spiazzato. Riaola consiglia Boadu

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, si complica e non poco il discorso del futuro centravanti del Milan. Il profilo di Jovic del Real Madrid aveva stregato la dirigenza rossonera, ed anche Ralf Rangnick, tanto che erano pronti a fare un grosso investimento per portarlo a Milano. I numerosi infortuni però hanno frenato le azioni di mercato rossonere che ora costringono la dirigenza a guardarsi nuovamente intorno per trovare un nuovo profilo. Così riporta il quotidiano sportivo in prima pagina:

“Si complica l’arrivo di un bomber. L’attacco resta però il reparto più deficitario della squadra rossonera. Alla fine potrebbe giungere Raiola in soccorso a portare il giovane Boadu“.