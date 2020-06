L’ex calciatore Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di TMW di Pioli al Milan e del suo futuro:

“Chi va ad allenare il Milan è sempre sotto esame. Cercherà di fare il massimo per far vedere che merita, portando un pensiero di gioco sul campo. Un’altra chance gliela darei perché è preparato e parla alla squadra in un modo che mi piace”.