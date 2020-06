Buone notizie dall’infermeria di Milanello. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic sono vicinissimi al rientro. Il difensore danese, uscito anzitempo a Lecce per un problema al ginocchio, sembra aver quasi smaltito la distorsione e proverà ad esserci domenica sera contro la Roma.

Lo svedese, invece, è in via di guarigione e sarà a disposizione, come previsto, nel match interno contro la SPAL. Ibra si era infortunato al polpaccio lo scorso 25 maggio.