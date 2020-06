Il Milan incontra l’agente di Davide Calabria. Secondo quanto riferisce ‘Gianluca Di Marzio, nel primo pomeriggio le parti si sono incontrate per discutere il rinnovo di contratto. Il giocatore in scadenza nel 2022, non c’è particolare fretta, ma la priorità è quella di restare in maglia rossonera. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.