La quarantena sembra aver giovato ad Hakan Calhanoglu, che dal rientro in campo è tornato nuovamente brillare. Contro il Lecce, l’ex Bayer Leverkusen è stato autore passaggio chiave sia in occasione del gol di Castillejo che in quello di Rebic, raggiungendo così quota 30 assist da quando veste la maglia del Milan.