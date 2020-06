Çalhanoğlu a Rai1: “Siamo arrabbiati, ma abbiamo dato tutto”

Ecco le parole di Hakan Çalhanoğlu al termine del match su Rai1:

“Partita complicata? Siamo arrabbiati un po’, perchè se per il rigore di Ronaldo vai a vedere il Var devi andare a vederlo anche per il fallo di Rebic. Passa chi merita di più? Penso che con Zlatan, Theo e Samu saremmo stati più forti, però abbiamo fatto una buona partita, poi ricominciare con la Juve è difficile. Abbiamo giocato meglio in 10? No, penso che oggi abbiamo avuto tanta voglia e abbiamo dato tutto, ora dobbiamo guardare alla prossima partita. L’Allianz Stadium vuoto un vantaggio? Giocare senza tifosi è difficile, noi però siamo contenti di giocare nuovamente”.