Calhanoglu: “Ibra è la nostra stella. Galatasaray? Spero di giocarci in futuro”

Hakan Calhanoglu ha concesso una lunga intervista a BeIN Sports nella quale ha parlato del suo presente al Milan, di Ibra e della tradizione familiare per il Galatasaray.

Calhanoglu: “In un club come il Galatasaray, vivere l’orgoglio del numero 10 speciale.

Il trequartista ex Bayer Leverkusen, ha usato parole al miele per Ibra, sia fuori che dentro al campo: “È una stella mondiale e un giocatore molto esperto. È la nostra stella. Con la sua esperienza, ambizione e mentalità ci ha aiutato, dentro e fuori dal campo. Tutti vedono Zlatan come uno dall’ego enorme ma è una persona molto disponibile. È molto simpatico e dallo scherzo facile. È molto divertente passare del tempo con lui”.

Sul suo futuro, per il quale il Milan sta preparando un rinnovo di contratto, Calhanoglu ha dichiarato: “Il Galatasaray? È una passione che viene da mio padre e dalla mia famiglia, quella di essere un tifoso Galatasaray. Spero che un giorno sarò come Hagi. In un club come il Galatasaray, vivere l’orgoglio del numero 10 con quella gloriosa maglia è speciale. Spero che succederà, perché no?”.