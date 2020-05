Calhanoglu: “Ibrahimovic è una stella, dentro e fuori dal campo”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata per BENI Sports, Hakan Calhanoglu ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Non è un nuovo giocatore per il Milan. È una stella mondiale e un giocatore molto esperto. È la nostra stella. Ci ha aiutato sotto tutti gli aspetti; con la sua esperienza, ambizione di gioco, mentalità, aiutandoci fuori e dentro al campo. Tutti vedono Zlatan come uno dall’ego enorme. Penso che non ci sia ego, é una persona molto disponibile. E’ simpatico e dallo scherzo facile. E’ divertente passare del tempo con lui“.