Çalhanoğlu: “L’obiettivo è vincere e continuare a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Hakan Çalhanoğlu ha commentato la vittoria contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto una grande partita, con questo tempo non è facilegiocare, però abbiamo fatto vedere che il nostro obiettivo è vincere e continuare a vincere. Nel secondo tempo siamo venuti fuori? Alla fine abbiamo fatto bene e abbiamo creato tante occasioni, la Roma era stanca. Kessiè mi ha concesso il rigore? In Germania calciavo sempre io, ho chiesto a Kessiè come calciare. L’esultanza con Leao? Leao è un giocatore talentuoso, deve fare di più, gli manca solo un po’ la mentalità, noi dobbiamo aiutarlo”.