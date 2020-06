Il Milan in questi giorni di allenamenti e attesa della ripresa del campionato si guarda intorno in chiave mercato, e studia il possibile partner ideale per Alessio Romagnoli, capitano e perno centrale della difesa.

I nomi che circolano sono quelli di Kouassi del Paris Saint-Germain, il quale potrebbe arrivare a parametro zero, e Ajer del Celtic. Per il centrale norvegese, però, la squadra di Glasgow chiede più di venti milioni, pista difficilmente percorribile dal club di Via Aldo Rossi.