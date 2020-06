Stefano Pioli ha vinto la partita con il Lecce sulle fasce. Questo è quanto rivela Il Corriere dello Sport che sottolinea come soprattutto sulla sinistra il Milan abbia trovato la chiave per giocare un ottimo calcio.

La prestazione di Theo Hernandez è stata maiuscola come al solito ma anche Castillejo ha stupito. In ultimo Calhanoglu, che è partito da sinistra per poi accentrarsi e far valere la sua classe.