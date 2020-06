Pioli ha deciso: terrà in panchina Leao questa sera contro la Juventus. Questo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera che afferma che l’allenatore rossonero non è rimasto contento dall’atteggiamento del calciatore portoghese. Leao è apparso indolente e distratto durante gli ultimi allenamenti e per questo motivo non sarà titolare. Pioli favorirà Calhanoglu, Rebic e Bonaventura e Pequetà.