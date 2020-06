CdS – Milan e Juve negano la richiesta di anticipo per l’Inter

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’idea di giocare il 12 e il 13 ancora non è ufficiale, anche se sarebbe già arrivato l’ok dal ministro Spadafora e anche Speranza: c’è bisogno dell’autorizzazione alla disputa delle manifestazioni sportive in anticipo rispetto al divieto che durerà fino al 14 giugno.

L’unico problema resta legato all’Inter che vorrebbe invertire le date delle semifinali. A tal proposito Juventus e Milan, a quanto pare non intendono fare favori al club nerazzurro.

“Fino allo scorso week-end sembrava che ci fosse tale disponibilità, invece Juventus e Milan, almeno per il momento, insistono per scendere in campo per prime”.

Così riporta il quotidiano, sottolineando poi che la rivalità gioca un ruolo importante su questa scelta, e che la possibilità di avvantaggiare una squadra come l’Inter potrebbe ripercuotersi sul futuro.