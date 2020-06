CM.com – Kessie punto fisso per il presente e futuro rossonero

Franck Kessie si è messo in luce nella partita di venerdì scorso contro la Juve, nonostante il Milan giocasse in dieci il centrocampo ha retto, seppur la qualificazione non sia arrivata. Come riporta Calciomercato.com, l’ivoriano sarà il perno di centrocampo sul quale ripartire e puntare forte anche per il futuro. A confermare il tutto è il suo agente: “Non vedo un futuro lontano dal Milan per Kessie”.

Si legge che il suo ruolo sarà centrale anche nel Milan di Ralf Rangnick che nel suo 4-4-2 ideale c’è sempre spazio nei due di centrocampo per un centrocampista con le sue caratteristiche. Allo Schalke prima e al Lipsia poi, sia da allenatore che da direttore sportivo, hanno infatti portato alla ribalta giocatori come Naby Keita, Haidara, ma anche lo stesso Demme che oggi è un giocatore imprescindibile per il centrocampo Napoli.