Cm.com – Maldini ha comunicato a Donnarumma che incontrerà Raiola a breve

Gigio Donnarumma è il campione su cui la società vuole costruire il suo futuro. Calciomercato.com riporta che dopo la gara contro il Lecce è stato Paolo Maldini a comunicare direttamente al portiere che presto avrebbe incontrato Raiola per discutere il prolungamento del contratto.

In realtà non è detto che la spinosa questione andrà in porto: se non si raggiungerà un accordo Donnarumma lascerà il Milan a settembre in quanto il suo contratto scade a giugno 2021. Il portiere però vuole restare ed è disposto ad andare incontro ai piani della società.

Inoltre al Milan non è pervenuta alcuna offerta per il calciatore, neanche dal PSG che da anni cerca un estremo difensore di primissima scelta. Tuttavia è chiaro che in caso di addio tra qualche mese i parigini sarebbero in pole per Donnarumma, un’eventualità che i tifosi rossoneri vogliono scongiurare.