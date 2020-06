Ralf Rangnick si sente ormai parte del mondo Milan tanto da aver iniziato la campagna acquisti per il prossimo mercato. Come rivela Calciomercato.com infatti il tecnico tedesco ha dato il suo assenso all’arrivo in rossonero di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli.

L’allenatore sta studiando il giovane e ha deciso di volerlo portare a Milano. La concorrenza è forte: Napoli e Fiorentina hanno già formulato un’offerta ma il Milan cercherà di rimontare.