Paolo Condò, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Hakan Calhanoglu. Queste le sue parole: “Sulla trequarti del Milan Calhanoglu è l’elemento di maggior classe. L’ho sempre preferito rispetto a Suso, in questo senso. Ha grande capacità di svariare in questa squadra che ha pochi elementi di qualità. In questo Milan, Calhanoglu è il giocatore che ti dà creatività anche se in Germania segnava molto di più. E’ un giocatore su cui puntare per il futuro.”