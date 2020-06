Coppa Italia, minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per commemorare le vittime del Covid-19

Venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno alle 21 scenderanno in campo le quattro semifinaliste della Coppa Italia. Prima Juventus-Milan, poi Napoli-Inter: le due gare andranno in diretta tv su Rai Uno. Si torna in campo dunque dopo il lungo periodo di stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

Per commemorare tutte le vittime della pandemia, la Lega Serie A ha fatto sapere che prima del calcio di inizio sarà fatto un minuto di silenzio. Al suo termine, le squadre e gli ufficiali di gara rivolgeranno un applauso a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul terreno di gioco. Coloro rappresenteranno l’intero personale sanitario del SSN (Servizio sanitario Nazionale): l’iniziativa è per tutti i medici ed infermieri che sono stati impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19. Lo fa sapere l’ANSA sul suo sito ufficiale.