Coreografia del Milan contro la Roma: il commuovente omaggio alle vittime del Coronavirus e a Pierino Prati

Milan-Roma sarà una gara molto emozionante. Non solo dal punto di vista calcistico ma anche da quello umano. Il club rossonero preparerà una coreografia per commemorare le vittime del Covid-19. L’iniziativa verrà svolta nel primo e nel secondo anello arancio, dove verranno disposte diciotto maglie rossonere in ricordo delle vittime. Lo Speaker Germano Lanzoni leggerà un testo che renderà omaggio alle vite perse a causa di questa pandemia.

Ci sarà, infine, anche il ricordo di Pierino Prati. Romagnoli disporrà 46 rose bianche, che rappresentano l’anno di nascita di Prati, vicino alla panchina e la maglia col numero 11 che ha dato tante soddisfazioni al nostro ‘Pierino la Peste’. Le due squadre giocheranno con il lutto al braccio.