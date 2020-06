Come di consueto, ecco il bollettino della Protezione Civile in merito all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 202 positivi, con un decremento di 1.162 casi, che portano il totale dei positivi a 31.710. Sono 1.293 le persone guarite, per un totale di 169.939. Il numero odierno di vittime e 71, portando a 34.114 il totale di morti.