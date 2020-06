Ivan Gazidis, dopo il nodo legato al futuro di Ibrahimovic dovrà sciogliere quello legato a Maldini, il quale ha già espresso il suo parere negativo su Rangnick. Nulla è certo, infatti bisognerà vedere come si piazzerà il Milan in classifica e se la panchina di Pioli verrà riconfermata, ma la dirigenza rossonera, in particolare Gazidis non vorrebbe separarsi dall’ex capitano e leggenda rossonera, che come riporta il Corriere della Sera non sarebbe entusiasta collaborare con il tecnico tedesco.