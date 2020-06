CorSera – Ibra e il rinnovo: la richiesta di 6 milioni frena Gazidis

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in dubbio. Lo svedese che il prossimo 3 ottobre compierà 39 anni, per rimanere in rossonero avrebbe secondo il Corriere della Sera, fatto una richiesta alla società rossonera di 6 milioni, cifra che però Gazidis al momento ha giudicato eccessiva. Se si vuole continuare il progetto sulla linea verde, l’idea sarebbe di alleggerire gli ingaggi degli “over trenta”, e lo stipendio che vorrebbe Ibra sarebbe fuori portata. Per ora Gazidis ci pensa, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.