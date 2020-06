CorSera – Ibra sempre più vicino all’addio: chiuderàla carriera all’Hammarby

Con lui nulla è da escludere, ma stavolta il futuro di Ibra, sembra segnato. Al termine dell’ennesima stagione da protagonista in maglia rossonera, il fuoriclassse svedese dovrebbe far ritorno in patria per vestire la maglia dell’Hammarby.

Ibra ha realizzato 3 gol in 8partite con il Milan in stagione

A riportarlo l’edizione odierna del Corriere della Sera che conferma le voci di un suo probabile addio al Milan. La situazione potrebbe cambiare in caso di eventuale conferma in panchina di Pioli.

Tuttavia la strada sembra tracciata. Ibra chiuderà la carriera all’Hammarby.