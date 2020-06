CorSera – Il piano del Milan per il rinnovo di Gigio Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è stato il migliore in campo contro la Juventus. Il portiere rossonero è però in scadenza di contratto nel 2021 e il Milan deve ancora trovare il modo di rinnovarlo. Novità sono però possibili a breve.

Il Corriere della Sera riporta che entro fine mese Gazidis incontrerà personalmente Raiola per un faccia a faccia che sarà fondamentale. L’AD rossonero pensa ad uno stipendio base sui 5 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi vari bonus che consentano al calciatore di superare i 6 milioni.

Donnarumma vuole restare a Milano e questo darà una grande mano al club rossonero. Inoltre la svalutazione dei cartellini dopo la crisi causata dal Coronavirus non consente di vendere ora il portiere: Raiola sa che in futuro potrebbe guadagnarci di più. Conviene a tutti quindi un rinnovo fino al 2023 o al 2024 per poi riprendere il discorso tra un anno.