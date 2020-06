CorSera – Probabile Milan: senza Ibra, tutto su Rebic. Alle spalle Bonaventura, Castillejo e Calhanoglu

Per la sfida di stasera tra Lecce e Milan, i rossoneri non possono sbagliare vista la delicata sfida per sognare ancora l’Europa, che ad oggi dista 2 punti, però le concorrenti sono molte. Per il diavolo, ancora orfano dell’infortunato Ibrahimovic, toccherà a Rebic guidare l’attacco con il supporto di Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura, quest’ultimo dirottato a sinistra. Mentre in difesa tornerà Hernandez, assente nella sfida contro la Juve per somma di ammonizioni, in mediana verranno confermati Kessié e Bennacer.

Dunque la probabile formazione del Milan per la sfida di stasera potrebbe essere:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.