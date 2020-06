CorSera – Torna l’entusiasmo, Pioli prova a convincere Elliott

La strada è una sola ed è quella che passa dai risultati. Lo sa bene Stefano Pioli, che dopo mesi di ipotesi sul futuro della panchina del Milan, sembra intenzionato a giocarsi le sue carte per la riconferma.

Pioli è arrivato al Milan nell’ottobre2019

Come riportato dal Corriere della Sera, il tecnico rossonero è consapevole che la dirigenza ha già programmato il suo futuro con Ralf Rangnick e l’ennesima rivoluzione tecnica.

Tuttavia, il Milan visto contro il Lecce sembra una squadra in condizione e intenzionato a non mollare. Sembra tornato l’entusiasmo e la voglia di provare a sovvertire l’esito della stagione. Pioli attende il rientro di Ibra e si affida ai soliti Romagnoli, Castillejo, Calhanoglu, Rebic e Theo Hernandez.

Il tecnico sa che per mettere in difficoltà la società servono risultati importanti. In fondo, le firme non sono arrivate e in caso di qualificazione europea, la rivoluzione potrebbe slittare di un anno.

L’ipotesi avrebbe del clamoroso ma non è da escludere a priori. Anzi, a Pioli.