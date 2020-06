CorSport – Il Milan scoppia, Ibra contro Gazidis: “Ti presenti solo ora?”

Era solo questione di tempo. E la tempistica, a 24 ore da un match fondamentale come quello contro la Juventus, non è stata delle migliori. Il Milan scoppia, o meglio, scoppia la tensione al Milan. Gazidis torna a Milanello ed è subito faccia a faccia con Ibra.

Ibra: “Non c’è progetto, sono qui solo per passione”

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’amministratore delegato rossonero, intento a chiudere l’accordo con la squadra per la riduzione dello stipendio del mese di aprile, ha trovato sulla sua strada la reazione del fuoriclasse svedese.

Ibra avrebbe parlato a nome della squadra e anche secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero volate parole grosse: “Ti presenti solo ora? Non è più il club di una volta. Non c’è un progetto, se sono qui è solo per passione”.

Grande assente Paolo Maldini che difficilmente, avrebbe preso una posizione diversadi quella di Ibra. Almeno visti i precedenti.

Raggiunto comunque l’accordo per il taglio del 50% della mensilità in questione.