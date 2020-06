CorSport – Tifosi e associazioni di categoria protestano per gli orari della Serie A

La ripresa della Serie A avrebbe dovuto mettere tutti d’accordo. In teoria. In pratica, le disposizioni della Lega Calcio che prevedono l’inizio dell’ultimo match alle 21:45 con triplice fischio a ridosso della mezzanotte, lasciano insoddisfatti gran parte dei tifosi. E non solo.

L’idea sarebbe quella di anticipare l’inizio dell’ultimo match alle 21:00

Come riportato dal Corriere dello Sport, le abitudini delle famiglie italiane sarebbero state stravolte e le associazioni dei consumatori si sarebbero mosse per promuovere la protesta.

Decine di segnalazioni soo arrivate all’Unione Nazionale dei Consumatori e la richiesta di anticipo delle partite della sera è praticamente pronta. L’idea sarebbe quella di iniziare alle 16.30 per riportare l’ultima gara di giornata alle 21.00.