Cutrone: “Periodo difficile, ho voglia di tornare in campo”

Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di AFP della ripresa del calcio dopo l’emergenza Coronavirus e della sua esperienza con il virus. Ecco le sue parole:

“Ho avuto un po’ di febbre, tosse per alcuni giorni e mi sentivo debole. Ma dopo due settimane, ha iniziato ad andare via. Non ho avuto problemi di respirazione e ora sto bene. E’ stato un periodo difficile per tutti, ma ritrovare il campo e i compagni è stata una sensazione bellissima. Non conosciamo ancora questo virus e un po’ di paura c’è ancora. Ma è stato fatto ogni sforzo per permetterci di ricominciare e la voglia è tanta, ora penso solo a giocare e vincere. Giocare senza i tifosi è strano, speriamo di ritrovarli presto. Se segnerò festeggerò con i miei compagni, rispettando le distanze e tutto il resto (ride)”.

