Intervenuto in diretta su Sky Sport, Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione in merito al possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: “Non capisco perchè il Milan deve pregare un tecnico come Rangnick a venire. E’ un bravo allenatore, ma non ha un grande passato. Per la grandezza di questo club, non capisco questa cosa. O vedono in lui delle qualità incredibili o io trovo assurda questa situazione“.