Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky Calcio Show. Il noto giornalista ha parlato della futura panchina rossonera dando un consiglio a Pioli e alla società:

Fino alla firma di un altro allenatore Pioli ha il diritto di credere che i risultati possano portare alla sua riconferma. Sappiamo che c’è già un accordo con Rangnick ma il tedesco non ha firmato: il lavoro di Pioli è egregio siccome sapeva da dicembre che c’erano contatti con un altro allenatore e lavorare in questo modo non è facile.